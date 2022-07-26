Cem Muhammet'e annesinden hastane ziyareti

Çöp evde kilitli tutularak bitkin düşen Cem tedavi altına alındı. Cem'i teyzesinin kaçırdığını iddia eden anne, oğlunu hastanede ziyaret etti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki çöpe dönen evde baygın bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet, gündeme oturdu.

Odada 1 yıldır teyzesi tarafından kilitli tutulan Cem Muhammet A., savcılık kararıyla annesine teslim edilerek Antalya'ya gitmişti.

Edinilen bilgiye göre ise Cem Muhammet A., Yasemin A.'ya teslim edilmesinin ardından yapılan araştırma sonrası annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alınmıştı.

Oğlunu hastanede ziyaret etti

Anne Yasemin A., avukatı Dilek Sezgin'le adliye önünde yaptığı açıklamanın ardından oğlunu tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

10 dakikalık görüşmeye Yasemin A.'nın avukatı Dilek Sezgin de eşlik etti.

"Sarıldık konuştuk, öptüm, kokladım"

Oğlunun hızla iyileştiğini gördüğünü anlatan anne Yasemin A., “Yeni kıyafetler giydirmişler, bir sürü hediyeler gelmiş. Gayet iyi ve mutluydu. Abur cuburlarını götürdüm, otobüste benden istemişti ama yiyememişti. Sevindi o kuru yemişlere. Anneannesi ile çekildiği fotoğraflarını götürdüm. Doğum günü resimleri vardı, onlara baktı iyi oldu. O resimlerine bakıyor şimdi. Sarıldık konuştuk, öptüm, kokladım. On dakika kalabildim içeride. Oğlum gayet iyi, şu an kendini çok iyi hissediyor. Daha da iyi olacak. Çok akıllı bir çocuk. Çocuğuma bakan görevliler, çok centilmen ve kibar olduğunu söylediler.” ifadelerini kullandı.

"Her gün oğlumu görmek istiyorum"

Oğlunun beklediğinden çok daha iyi gördüğünü ifade eden Yasemin A., “Çok çok iyi durumda. Anneanne köftesi istemişti dün. 'Bir an önce iyileş, evde yapacağız pişireceğiz' dedim. Sarıldık, öpüştük ayrıldık ve yeniden geleceğimi söyledim. O da, ‘Tamam anne’ dedi. Görüşmemde bir sıkıntı olmadı. Her gün oğlumu görmek istiyorum. Düne göre oğlum çok iyi, yüzü gülüyor. Hızla iyileşiyor. Oğlumun hastanede bakım altında olduğuna sevindim. Benim evim bayağı bir uzak, yollarda getirip götürürken yıpranabilirdi. Çok iyi bakıldığını gördüm ve içim rahat etti. Ama benim yanımda olmasını istiyorum. Biraz daha iyileştikten sonra birlikte olacağız ben eminim.” dedi.

"Onu yıpratmak istemiyoruz"

Yasemin A.’nın avukatı Dilek Sezgin, müvekkilinin oğlu ile görüşmesini sağladıkları içim mutlu olduklarını dile getirerek, “Hastane yönetimi yardımcı oldu, doktorlarımız çocukla ilgileniyor. Muhammet’in tedavi süreci devam ediyor, onu da yıpratmak istemiyoruz. Anne bu süreçte fırsat buldukça çocuğunu gelip görecek. Çocuğun tedavisi tamamlandıktan sonra annenin yanına almak için elimizden geleni yapacağız. Anne sabah üzgündü, kısa sürede oğlunu gördüğü için mutlu oldu. Cem Muhammet A.’nın iyileşme sürecine başlaması bizi memnun etti." şeklinde konuştu.