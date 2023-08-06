CHP Etimesgut Kongresi'nde kalp krizi geçiren eski ilçe başkanı hayatını kaybetti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde CHP ilçe kongresi düzenlendi.
Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı'nın olağan ilçe kongresinde mevcut İlçe Başkanı Cemal Emir ile eski ilçe başkanı Faruk Özdemir, başkanlık için yarıştı.
Özdemir'in konuşması sırasında kongrede tansiyon yükseldi.
Kalp krizi geçirdi
Konuşmasının ardından yerine oturan Özdemir, kalp krizi geçirdi.
Kurtarılamadı
Kongre alanında yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Özdemir'in daha önceden de kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı
Vefat haberinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.
"Başımız sağ olsun"
CHP Lideri mesajında şu ifadeleri kullandı:
Yol arkadaşımız Faruk Özdemir’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Partimizin Etimesgut İlçe Kongresi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Faruk Özdemir’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!