CHP Etimesgut Kongresi'nde kalp krizi geçiren eski ilçe başkanı hayatını kaybetti Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bugün gerçekleşen olağan ilçe kongresi sırasında kalp krizi geçiren 61 yaşındaki eski ilçe başkanı Faruk Özdemir, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

DHA

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde CHP ilçe kongresi düzenlendi.

Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı'nın olağan ilçe kongresinde mevcut İlçe Başkanı Cemal Emir ile eski ilçe başkanı Faruk Özdemir, başkanlık için yarıştı.

Özdemir'in konuşması sırasında kongrede tansiyon yükseldi.

Kalp krizi geçirdi

Konuşmasının ardından yerine oturan Özdemir, kalp krizi geçirdi.

Kurtarılamadı

Kongre alanında yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Özdemir'in daha önceden de kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı

Vefat haberinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

"Başımız sağ olsun"

CHP Lideri mesajında şu ifadeleri kullandı: