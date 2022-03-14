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    Cihangir'de freni tutmayan cip vatandaşa çarpıp boşluğa uçtu

    Buzlanan zeminde yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan lüks araç, önce vatandaşa ardından motosiklete çarpıp merdiven boşluğuna girdi.
    • İHA
    • 14.03.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 10:46
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    Cihangir'de freni tutmayan cip vatandaşa çarpıp boşluğa uçtu

    Turuncu alarmın verildiği İstanbul'da 3 gün boyunca kar yağışı etkili oldu.

    Şiddetli kar yağışı kazaları da beraberinde getirirken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan 34 SD 324 plakalı cipin sürücüsü, Cihangir'de yokuştan aşağıya inmeye istedi.

    Ağır ağır ilerleyen sürücü bir süre sonra frene basmaya başlayınca araç kaymaya başladı.

    VATANDAŞA ÇARPIP BOŞLUĞA UÇTU

    Sürücünün freni bırakması üzerine hızlanan cip, önce yolda yürüyen vatandaşa ardından da park halindeki motosiklete çarptıktan sonra merdiven boşluğuna uçtu.

    SÜRÜCÜ YARA ALMADI

    Kaza sonucu cipin çarptığı vatandaş hafif şekilde yaralanırken, motosiklette ise hasar meydana geldi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar ve esnaflar panikle dışarıya çıkarak cipe doğru koştu.

    Aracın içerisindeki yolcu kapısından çıkartılan sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

    "NİYE YAVAŞ GELMİYORSUN"

    Vatandaşların olayın şokuyla “Niye yavaş yavaş gelmiyorsun?” diyerek tepki gösterdiği sürücü, “Fren tutmadı” cevabıyla kendini savundu. Kazayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

    Cihangir de freni tutmayan cip vatandaşa çarpıp boşluğa uçtu #1

    Cihangir de freni tutmayan cip vatandaşa çarpıp boşluğa uçtu #2

    Cihangir de freni tutmayan cip vatandaşa çarpıp boşluğa uçtu #3

    Cihangir de freni tutmayan cip vatandaşa çarpıp boşluğa uçtu #4

    Cihangir de freni tutmayan cip vatandaşa çarpıp boşluğa uçtu #5

    Cihangir de freni tutmayan cip vatandaşa çarpıp boşluğa uçtu #6

    Cihangir de freni tutmayan cip vatandaşa çarpıp boşluğa uçtu #7


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