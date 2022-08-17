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    Çöp evde bulunan Cem için 2 öğretmene inceleme

    Cem'in okula kaydının bulunduğu, devamsızlık nedeniyle 2 öğretmenin adrese gittiği öğrenildi. Komşuların 'Cem ve annesi yurt dışında' ifadeleri sonrası yaşanan olayda 2 öğretmen incelemeye alındı.
    • 17.08.2022 - 12:18
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    Çöp evde bulunan Cem için 2 öğretmene inceleme

    Türkiye gündeminde günlerce yer alan çöp ev dehşetinde bir yeni gelişme yaşandı.

    Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki çöp evde teyzesi tarafından bir sene boyunca kilitli tutulan 9 yaşındaki Cem Muhammet baygın halde bulunmuştu.

    Kardeşinin oğlu Cem'e bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen teyze Kamuran Pınar A., gözaltına alındı.

    Cem Muhammet A., Antalya'daki annesi Yasemin A.'ya teslim edildi, Kamuran Pınar A. ise tutuklandı.

    Tedavi süreci başladı

    Cem Muhammet, savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınıp tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

    Sevgi evine gönderildi

    Durumu her gün iyiye giden Cem Muhammet, tedavisinin ardından taburcu edildi. Cem Muhammet, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince hastaneden alınıp kuruma ait eve yerleştirildi.

    Okula gitmeyen Cem, öğretmenlerini şüphelendirdi

    Öte yandan Cem Muhammet, ikametinin annesi Yasemin A.'nın yaşadığı Aksu ilçesinde olması nedeniyle okula başlama yaşının geldiği 2019'da, sistem tarafından Necati Başkırt İlkokulu'na kaydedildi.

    Cem Muhammet'in okula hiç gelmemesi üzerine öğretmenler P.B. ve N.A. tarafından ikamet adresine gidildi.

    'Cem ve annesi yurt dışında' dendi

    İddiaya göre Yasemin A.'nın komşuları, çocuk ve annesinin yurt dışında yaşadığı bilgisini verdi. Bunun üzerine öğretmenler çocuğun yurt dışında yaşadığı, bu nedenle okula gelmediğine ilişkin apartman görevlisi Ö.Z.'nin de imzasını alıp tutanak tuttu.

    MEB, öğrenim durumuyla ilgili incemele başlattı

    Tutanak üzerine Cem Muhammet A.'nın okulun sistemindeki statüsü, 'pasif öğrenci' olarak değiştirildi. Aradan geçen 3 yılın ardından çocuğun çöp evde bulunması sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı, Cem Muhammet'in öğrenim durumuyla ilgili inceleme başlattı.

    Müfettiş olayı inceliyor

    İncelemede, öğretmenler tarafından tutanak tutulduğu, bu nedenle Cem Muhammet'in 'pasif öğrenci' statüsünde olduğu belirlendi.

    Bakanlık, müfettiş görevlendirip, öğretmenlerin ifadesine başvurdu. Müfettiş incelemesi sürüyor.

    Çöp evde bulunan Cem için 2 öğretmene inceleme #1

    Çöp evde bulunan Cem için 2 öğretmene inceleme #2


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