Çorum'da 15 köyde şap karantinası Sungurlu ilçesine bağlı Büyükincesu köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle 15 köy ve merkez mahalleleri karantinaya alındı.

İHA

Kurban Bayramı öncesi başlayan şap salgınına yönelik aşılama seferberliği tam anlamıyla hastalığı anadoludan silemedi.

Konuya ilişkin çalışma devam ediyor.

Bu kapsamda Çorum’unn Sungurlu ilçesine bağlı Büyükincesu köyünde şap hastalığı tespit edildi.

15 köyde karantina

Bu kapsamda bölgedeki 15 köy karantinaya alındı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlçemiz Büyükincesu köyünde şap hastalığı tespit edilmiş olup, 10 kilometre çapı içerisinde kalan Küçükincesu, Kamışlı, Çavuş, Kırankışla, Akçalı, Kemallı, Küçükpolatlı, Tatlı, Göller, Beşkız, Körkü, Salman, Ayağıbüyük, Gökçam Köylerinin ve Çiftlik Mahallesi hariç merkez mahallelerinin karantinaya alınmasına karar verildi.

Bu bölgelere hayvan ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, hayvanların meraya bırakılmasının yasaklanmasına ve gerekli dezenfeksiyon tedbirlerinin alınmasına Sungurlu İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı gereğince karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.