İHA
ÇorumOsmancık’ta gece saatlerinde ilginç bir kaza meydana geldi.
Alkollü olduğu iddia edilen ve henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, Kızılırmak Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde sigortacılık ve otomotiv faaliyetlerinde bulunan iş yerine arabayla girdi.
Can kaybı yok: Maddi hasar meydana geldi
Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken dükkanda maddi hasar meydana geldi.
Kaza anı ise o sırada orada bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıktığı, ardından ise işyerine girdiği, işyerinin camlarının kırıldığı, sürücünün otomobili ile geri manevra yaparak çıktıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı ve ofis malzemelerinin hasar gördüğü yer alıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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