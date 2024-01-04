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Çorum'da alkollü sürücü hızını alamadı: İş yerine daldı

Çorum'da alkollü sürücü hızını alamadı: İş yerine daldı Direskiyon hakimiyetini kaybeden ve alkollü olduğu anlaşılan sürücü, iş yerine daldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.