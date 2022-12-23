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    Çorum’da bir kişi arkadaşını silahla vurarak öldürdü

    Çorum'da bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Polis ekipleri cinayeti işleyen şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.
    • 23.12.2022 - 18:15
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    Çorum’da bir kişi arkadaşını silahla vurarak öldürdü

    Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi'nde 20 yaşındaki S.Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenle 20 yaşındaki Onur Sesli'ye tabanca ile ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hastanede hayatını kaybetti

    Göğüs ve bacağından yaralanan Sesli, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Sesli'nin cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

    Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor

    Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren S.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

    Çorum’da bir kişi arkadaşını silahla vurarak öldürdü #1

    Çorum’da bir kişi arkadaşını silahla vurarak öldürdü #2

    Çorum’da bir kişi arkadaşını silahla vurarak öldürdü #3


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