Çorum'da eşini boğarak öldüren şahsa indirimsiz müebbet talebi

Dini nikahla birlikte yaşadığı eşini kasten öldürme suçundan yargılanan Polat Hatal'ın, haksız tahrik indirimi uygulanmadan müebbet hapisle yargılanması istendi.

3 Ocak'ta Çorum'daki Gülabibey Mahallesi’nde, Polat Hatal ile dini nikahla birlikte yaşadığı Aslıhan Dal arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Hatal, eşini boğdu.

Polisi arayan Hatal, eşini boğduğunu itiraf ederek, evden çıktı.

GENÇ KADIN, KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık görevlileri ise yerde hareketsiz yatan Dal’ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aslıhan Dal, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hatal ise polise teslim oldu.

DAVASI BUGÜN GÖRÜLDÜ

Adliyeye sevk edilen Hatal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çorum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Hatal hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün görülen 4’üncü duruşmada sanık Polat Hatal'ın yanı sıra taraf avukatları, davaya müdahil olarak kadın meclisi üyeleri ile Aslıhan Dal’ın yakınları hazır bulundu.

ÖMÜR BOYU HAPİSLE YARGILANACAK

Tutuklu sanık Hatal'ın “Ağır ilaçlar kullanıyorum" diyerek süre talep ettiği duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, haksız tahrik indirimi uygulanmadan sanığın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 24 Kasım'a erteledi.

"ASLIHAN, ÇOCUKLARININ YANINDA ÖLDÜRÜLDÜ"

Öte yandan, adliye çıkışı dava sürecine müdahil olan kadın meclisi üyeleri adına açıklama yapan avukat Burçin Solmaz, "Bugün, eşi tarafından elleriyle boğularak öldüren Aslıhan Dal’ın duruşmasındaydık. Savcılık makamı tarafından mütalaa verildi. Mütalaada, ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması talebinde bulunuldu. Biz buna itiraz edeceğiz ve sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan değil de ‘tasarlayarak canavarca hisle adam öldürme’ suçundan yargılanmasını talep edeceğiz çünkü Aslıhan, yan odada oyun oynayan çocuklarının yanında öldürüldü. Biz bu durumu savunmamızda da belirteceğiz. Karar duruşmasına tüm kadınlarımızı bekliyoruz. Kadınlar şiddet görmeyene ve öldürülmeyene dek bu mücadelemizi de sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.





