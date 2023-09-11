Çorum'da feci kaza! 7 yaşındaki çocuk soğan kesme makinesinin altında kaldı Çorum'un Alaca ilçesinde soğan kesme makinesinin altında kalan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İHA

Çorum'da yaşanılan kazada küçük çocuktan acı haber geldi..

Alaca ilçesinde 7 yaşındaki B.İ., ailesiyle birlikte Hışır yolu mevkiinde bulunan soğan tarlasına gitti.

Tarlada M.K. yönetimindeki traktöre bağlı soğan kesme makinesine binen küçük çocuk, bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.

Soğan kesme makinesinin altında kaldı

Soğan kesme makinesinin altında kalan çocuk ağır yaralandı. Yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Traktör sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)