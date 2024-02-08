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Çorum'da ilginç olay: Tanımadığı şahıs tarafından...

Çorum'da ilginç olay: Tanımadığı şahıs tarafından... Tanımadığı şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan Deniz C.E., can havliyle bölgede bulunan bir dükkana sığındı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.