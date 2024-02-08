İHA
Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi’nde 21 yaşındaki Deniz C.E., arkadaşı ile cadde üzerinde yürüdükleri esnada ilginç bir olay yaşadı.
Talihsiz adam, tanımadıkları bir kişinin bıçaklı saldırına uğrayarak yaralandı.
Yaralı Deniz C.E. can havliyle olay yerinden kaçarak, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde bulunan bir iş yerine sığındı.
Saldırgan aranıyor
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri bıçaklı yaralama olayını gerçekleştiren şahıs hakkında yakalama çalışması başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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