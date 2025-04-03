Çorum'da karşıya geçmek isteyen kadına cip çarptı: 1 ölü

Çorum'un Sungurlu ilçesi Sungurlu-Çorum karayolu üzerinde, Samsun istikametine seyir halindeki 34 KHL 424 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Karademir'e (66) çarptı.
YAYA OLAY YERİNDE CAN VERDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Karademir, olay yerinde hayatını kaybetti. Cip sürücüsü Hüseyin K., kazanın ardından yaralandı.
Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek, sağlık ve polis ekiplerinin hızla olay yerine gelmesini sağladı. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini tespit ederken, yaralı cip sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri incelemesinin ardından Karademir'in cenazesi morga sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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