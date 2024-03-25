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Çorum'da korkunç kazada araç hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

Çorum'da korkunç kazada araç hurdaya döndü: 1 ağır yaralı Kavşakta kamyon ile çarpışan araç hurdaya dönerek kullanılmaz hale gelirken, kazanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.