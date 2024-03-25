Çorum'da feci trafik kazası...
Tokat istikametinden Alaca istikametine seyir halinde olan Nazım K. (68) yönetimindeki otomobil, Mesut Ö. yönetimindeki kamyon ile kavşakta çarpıştı.
LPG tankı koptu
Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilden kopan LPG tankı yolun ortasına fırladı.
Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü ağır yaralandı
Araç içerisinde sıkışan sürücü Nazım K. Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak araçtan çıkartıldı.
Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı kameraya yansıdı
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otomobil ile kamyonun çarpıştığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış