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Çorum'da mahkum yatağını ateşe verdi: 12 kişi hastanelik oldu

Çorum'da mahkum yatağını ateşe verdi: 12 kişi hastanelik oldu Çorum'da bir hükümlünün bilinmeyen bir nedenle yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 9'u mahkum 12 kişi tedavi altına alındı.