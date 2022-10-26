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    Çorum'da öldürdüğü şahsın cenazesinde taziyede bulunup, mezarını kazdı

    ÇORUM'un İskilip ilçesinde, devrilen traktör römorkunun altında cesedi bulunan Sefer Öztürk’ün (43), husumetlisi Mustafa Karaçam (53) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.
    • 26.10.2022 - 15:14
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    Çorum'da öldürdüğü şahsın cenazesinde taziyede bulunup, mezarını kazdı

    Çorum'un İskilip ilçesinde 22 Ekim'de ilçeye bağlı Seki köyünde yaşayan Sefer Öztürk, odun kesmek için gittiği ormanda devrilen traktör römorkunun altında hareketsiz yatarken bulundu.

    İhbarla bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Sefer Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk'ün cenazesi otopsisi sonrası ilçede toprağa verildi.

    Soruşturma derinleştirildi, anlaşmazlığı olduğu şahıs belirlendi

    Sefer Öztürk’ün otopsisinde vücudunda saçma izine rastlanınca, jandarma soruşturmayı derinleştirdi.

    Köyde yapılan araştırmada, Sefer Öztürk ile Mustafa Karaçam arasında 'odun kesimi anlaşmazlığı' nedeniyle husumet olduğu saptandı.

    Öztürk'ün, Mustafa Karaçam tarafından av tüfeği ile vurularak öldürdüğü, cesedini de devirdiği traktör römorkunun altına yerleştirdiği tespit edildi.

    Cenazeye katıldı, mezar kazılmasına bile yardım etti

    Bunun üzerine Karaçam, yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Öte yandan DHA'nın aktardığına göre Mustafa Karaçam’ın, öldürüp kaza gibi gösterdiği Sefer Öztürk’ün cenazesinde yakınlarına taziyede bulunup, defin yerinde mezar kazan aile fertlerine yardım ettiği ortaya çıktı.

    Çorum da öldürdüğü şahsın cenazesinde taziyede bulunup, mezarını kazdı #1

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