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İHA

Çorum'da kahvehaneye gelen H.C.S., husumetlisi Barış Can Özel'e tüfekle ateş açtı.

Şahsın silahından çıkan kurşunlar kahvehanede bulunan Barış Can Özel, S.K. (56), İ.Y., O.Z. ve Ş.M.S.'ye isabet etti.

SALDIRGAN GELDİĞİ ARAÇLA KAÇTI

Vurulan 5 kişi yaralanırken H.C.S., olay yerinden bindiği araçla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan S.K., Barış Can Özel ve İ.Y. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, O.Z. ve Ş.M.S. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan Barış Can Özel, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından kaçan H.C.S.'nin yakalanması için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

ŞÜPEHLİ KISA SÜREDE EKİPLERCE YAKALANDI

Ekipler tarafından yürütülen çalışma neticesinde H.C.S., 24 saat geçmeden yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edilen zanlı tutuklandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, şahsın kahvehanenin yanına gelerek tüfekle içeri ateş ettiği görülüyor.

GÖRÜNTÜLERDE ÇEVREDEKİLERİN İLK MÜDAHALESİ GÖRÜLÜYOR

Şahsın ateş ettiği yerde bulunan vatandaşlar panikle koşmaya çalışırken, bir masada oturan vatandaş ise vuruluyor.

Vatandaşlar daha sonra yaralananlara yardım ediyor.