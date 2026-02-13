Çorum'da telefon dolandırıcılarına GSM hattı temin eden şebekeye operasyon düzenlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından dolandırıcılara yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Çalışmada, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, banka hesaplarına para yatırmalarını sağlayarak dolandıran şebekeye hat temin eden kişiler tespit edildi.

800 GSM HATTI İLE 139 MİLYONLUK KAZANÇ ELDE EDİLDİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan teknik ve fiziki takipte şüphelilerin, dolandırıcılık olaylarında kullanılmak üzere yaklaşık 800 farklı GSM hattı temin ettiği belirlendi.

Bu hatlar üzerinden Türkiye genelinde 48 ilde toplam 160 dolandırıcılık olayının yaşandığı ve yaklaşık 139 milyon TL tutarında haksız kazanç elde edildiği ortaya çıkarıldı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Elde edilen deliller doğrultusunda Çorum merkezli Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonlarda dolandırıcılık şebekesine hat temin ettiği belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.