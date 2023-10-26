DHA
Çorum'un İskilip ilçesi kırsalındaki Yanoğlan köyü yakınlarında avlanan avcılar, vaşakla karşılaştı.
Av köpekleri vaşağın etrafını çevirdi ve bir süre gitmesine izin vermedi.
Avcılar, yaşananları saniye saniye cep telefonu ile kaydetti.
5 köpeğe karşı 1 vaşak
Görüntülerde, vaşağın ağacın altında 5 av köpeğini yanına yaklaştırmadığı, zaman zaman onları korkutup, uzaklaştığı görüldü.
Vaşak, daha sonra ormana girerek gözden kayboldu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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