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Çorum'da vaşak ve köpekler karşı karşıya geldi

Çorum'da vaşak ve köpekler karşı karşıya geldi İskilip ilçesi kırsalında, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağın köpeklerle karşı karşıya geldiği anlar avcılar tarafından görüntülendi.