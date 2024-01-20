Çorum'da yardım derneğinde kumar oynayanlar suçüstü yakalandı Osmancık ilçesinde faaliyet gösteren 'Yardım derneği' adlı merkezde kumar oynandığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda, dernek yöneticisi gözaltına alındı. Operasyonda kumar oynandığı belirlenen masada para ve kumarda kullanılan eşyalar ele geçirildi.

DHA

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir mekanda "Yardım derneği" adıyla kumar oynatıldı.

Emniyet ekipleri faaliyet gösteren merkezde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

Dernekte yapılan aramada, kumar oynandığı belirlenen masada 3 bin 360 lira ile derneğin farklı bölümlerinde kumarda kullanılan eşyalar ve 4 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Dernek yönetici gözaltına alındı

Gözaltına alınan dernek yöneticisi A.Ö. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Kumar oynayanlara para cezası kesildi

Dernek yetkilisi ile dernek merkezinde kumar oynadıkları belirlenen A.A, Y.Ç, E.A, S.S. ve M.G'ye para cezası uygulandı.

Operasyonda ayrıca dernek merkezinde içki ve tütün ürünlerinin tüketildiğinin tespit edilmesi nedeniyle dernek yöneticileri hakkında tutanak tutuldu.

Soruşturma sürüyor

Polis ekiplerinin baskınla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)