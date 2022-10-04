Çorum'da, yardım kömürlerini çalan şebekeye operasyon

Yardım kömürlerinin bulunduğu depoyu 10 kez soydukları belirlenen şebekeye yönelik operasyonda, 6 kişi tutuklandı.

Çorum’un İskilip ilçesi Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan Özel İdare Bakımevi deposundan, İskilip Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak olan kömürlerin çalındığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Depo olarak kullanılan alan içerisinde şüpheli bir kamyonet ve şahısların olduğunu gören ekipler, 'dur' ihtarında bulundu.

Şüpheliler ile ekipler arasında kısa süreli bir kovalamaca yaşandı. S.B. isimli şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanırken, 2 şahıs ise gecenin karanlığından faydalanarak kayıplara karıştı. İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depoda kömür yüklü bulunan kamyonete el koydu.

Devleti uğrattıkları zarar 450 bin TL

İHA’nın haberine göre; olayla ilgili soruşturmayı genişleten İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kayıplara karışan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

PTS ve KGYS kameralarını inceleyen polis ekipleri, 10 kez depoda bulunan kömürlerin çalındığını ve olayda farklı şahısların da yer aldığını tespit etti. Şahısların, 450 bin TL değerindeki yarım kömürünü çaldığı öğrenildi.

6 kişi tutuklandı

Polis ekipleri, olayla ilgili tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda, bakımevi sorumlusunun da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B, İ.B., N.B., E.E., H.G ve S.B. tutuklandı.

Şahıslarla birlikte hareket ettiği tespit edilen V.B. isimli şahsın da farklı bir suçtan dolayı tutuklu bulunduğu tespit edildi.