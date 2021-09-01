Otomobilde yüksek sesle müzik dinleyen grup ile köylüler arasında çıkan kavgada, silahla vurulan bir kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un merkeze bağlı Seydim köyünde, otomobil içerisinde yüksek sesle müzik dinleyen 3 kişi ile bölgede yaşayan vataşlar arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

KÖYLÜLERDEN BİRİ KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Kavga sırasında şüphelilerden biri, tabancasını çekip ateş etti. Olayda kasığı ve bacağına mermi isabet eden Muhammet K. yaralandı. Şüpheliler otomobille kaçarken ihbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammet K., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Jandarma, şüphelilerin yakalaması için çalışma başlattı.

Çorum'da, yüksek sesle müzik dinleme kavgası

"KÖYÜMÜZDE BÖYLE BİR OLAY YAŞANMAMIŞTI"

Köy muhtarı Cevdet Yapıcı, olaya ilişkin üzüntülü olduklarını belirterek “Şimdiye kadar köyümüzde böyle bir olay yaşanmadı, 3 alkollü şahıs geliyor, buradaki insanlarla tartışıyor. Köy dışındaydım, silah seslerini duydum. Geldiğimde jandarma yerlerdeki mermileri inceliyordu, sekiz dokuz adet vardı. Bir yaralımız var şu an, yoğun bakımdan çıkmadı. Vurulan kişi kavgayı ayırmaya giriyor.” dedi.