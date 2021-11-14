Çorum'daki düğün magandası, 2 kişinin ölümüne neden oldu

Çorum'daki düğün magandası, 2 kişinin ölümüne neden oldu

Düğünde bir magandanın rastgele ateş açmasıyla birlikte 44 ve 38 yaşlarındaki 2 davetli hayatlarını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dün akşam saatlerinde Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde meydanda düzenlenen düğünde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, tabanca ile rastgele ateş açtı.

Tabancadan çıkan kurşunlar, düğüne katılan Emin Alparslan ve Murat Şahin'in başına isabet etti. Kanlar içinde kalan Alparslan ve Şahin yere yığıldı.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Düğündekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, önce İskilip Devlet Hastanesi'ne ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KURTARILAMADILAR

Ameliyata alınan Alparslan ve Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Alparslan ve Şahin'in cenazeleri, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

DÜĞÜNE GİDENLERİN İFADESİ ALINDI

Olay sonrası soruşturma başlatan jandarma ekipleri köyde, polis ekipleri ise hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. Düğüne katılanların ifadesini alan jandarma ekipleri, ateş açan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.





































