Datça'dan çekiciyle çalınan minibüs, Milas’ta bulundu

Kiraladığı çekici ile park halindeki minibüsü çalıp kaçan üç kişilik grup, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde esnaflık yapan Onur Güney, 48 J 5227 plakalı minibüsünü park ettiği yerde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, minibüsün bir çekiciye yüklenerek çalındığını belirledi.

MİNİBÜS MİLAS'TA BULUNDU

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çalıntı minibüs ile birlikte minibüsü çalanların kullandığı çekiciyi Datça’ya yaklaşık 150 kilometre mesafede bulunan Milas ilçesinde yakaladı.

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Datça ve Milas polisinin başarılı operasyonu sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, çalıntı minibüse de sahibine teslim edilmek üzere el konuldu.

ÇEKİCİ KİRALIK ÇIKTI

Hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlıların, başka bir iş için Milas’tan Datça’ya gelen çekiciyi kiraladıkları, kendilerininmiş gibi gösterdikleri minibüsü de kiraladıkları çekiciyle çaldıkları belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlıların sorgusu devam ediyor.