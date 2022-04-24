Denizli’de 2 çocuk annesi kadın, eski sevgilisi tarafından bıçaklandı

Çocuklarını 23 Nisan kutlamalarına götüren kadın, bir dönem gönül ilişkisi yaşadığı ve ayrılmak istediği kişi tarafından 5 bıçak darbesiyle yaralandı. Saldırgan, kayıplara karıştı…

Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşayan ve dün öğle saatlerinde 23 Nisan kutlamalarını izlemeleri için çocuklarını ilçe merkezinde bulunan Emircik Mahallesi’ndeki bayram meydanına götüren Nejla A., burada bir dönem gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen ve ayrılmak istediği Alpaslan Z. ile karşılaştı.

Ayrılma talebini kabul etmeyen Alpaslan Z. ile Nejla A. arasında başlayan sözlü tartışma bir anda yerini kavgaya bıraktı.

Sırtından 5 kez bıçakladı

Çocuklarının çığlıklarına aldırmadan annelerini darbeden Alpaslan Z., yanında bulundurduğu bıçakla Nejla A’yı sırt bölgesinden 1’i derin olmak üzere toplam 5 kez bıçak darbesiyle yaraladı.

Kavgayı ayırmaya çalışan Ali Ö.’yü de bacağından bıçakla yaralayan Alpaslan Z., hızla bölgeden uzaklaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi yok

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Nejla A.’yı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen anne, ileri derece tetkiklerinin yapılması için Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan A.Ö. ise ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Suç aleti bulundu

Şüphelinin kullandığı suç aleti bıçak, olay yerinin yakınında bulundu.

İHA’nın haberine göre Alpaslan Z.’nin yakalanması için görevliler çalışma başlattı.