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    Denizli’de 5 yıl sonra gelen itiraf cinayeti ortaya çıkardı

    5 yıl önce arkadaşının öldürdüğü bir kişiyi, birlikte tarlaya gömdüklerini itiraf eden şüphelinin gösterdiği noktada kazı yapıldı. Çukurda çürümüş bir ceset bulundu.
    • 24.08.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 10:06
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    Denizli’de 5 yıl sonra gelen itiraf cinayeti ortaya çıkardı

    Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi’nde polise giderek itirafta bulunan bir kişi, arkadaşının 5 yıl önce bir cinayet işlediğini ve öldürülen kişiyi arkadaşıyla birlikte boş bir tarlaya götürerek gömdüklerini iddia etti.

    Vicdan azabına dayanamadı

    Arkadaşının öldürdüğü kişiyi gömmesine yardım eden ve duyduğu vicdan azabına 5 yıl dayanabilen şüphelinin yer göstermesi üzerine, Pınarkent Mahallesi Kocadere mevkiindeki boş tarlada, iş makinesi ile kazı çalışması başlatıldı.

    Çürümüş ceset bulundu

    Gün boyu devam eden çalışmalar sonucu tarlada açılan 2 metre derinliğinde ve yaklaşık 30 metre uzunluğundaki çukurda çürümüş bir ceset bulundu.

    İHA’nın haberine göre bir erkeğe ait olduğu düşünülen ceset parçaları, çukurdan titiz bir çalışma ile çıkarıldı.

    Denizli’de 5 yıl sonra gelen itiraf cinayeti ortaya çıkardı #1

    Kimlik tespiti yapılacak

    Tanınamayacak halde olan ve delil torbalarına yerleştirilen ceset parçaları, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla adli tıp morguna kaldırıldı.

    Polis şimdi gözaltına alınan şüphelilerin sorgularını yapıyor ve kayıp müracaatlarına bakıyor.

    Denizli’de 5 yıl sonra gelen itiraf cinayeti ortaya çıkardı #2

    Denizli’de 5 yıl sonra gelen itiraf cinayeti ortaya çıkardı #3


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