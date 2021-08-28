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    Denizli'de 8 aracın zarar gördüğü kaza sonrası kavga: 3 yaralı

    Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında toplamda 8 araçta maddi hasar oluşurken, araç sahipleri ve vatandaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 28.08.2021 - 07:30
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    Denizli'de 8 aracın zarar gördüğü kaza sonrası kavga: 3 yaralı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi’nde yaşanan olay şöyle gelişti:

    Halk Caddesi üzerinde seyir halindeki ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı IFB 20 yabancı plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 20 ADK 622 plakalı otomobil sürücüsü Vahit O.’yla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle farklı yönlere savrulan otomobiller park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Kazanın etkisiyle çıkan gürültüyü duyan vatandaşlar ve araç sahipleri caddeye çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yabancı plakalı otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen sürücünün kaçtığı belirtildi.

    Denizli de 8 aracın zarar gördüğü kaza sonrası kavga: 3 yaralı #1

    ARKADAŞININ ARACINA BAKARKEN BIÇAKLANDI

    Park halinde bulunan otomobillerin sahipleri, vatandaşlar ve kazaya karışan sürücüler arasında tartışma çıktı. Vatandaşlardan Fatih Ç. ise arkadaşının otomobilinde bir hasar olup olmadığını kontrol etmek için evden caddeye indiği sırada tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen şüphelinin bıçakla kavgaya karıştığı ve o esnada arada kalan Fatih Ç. bacağından, İsmail K. ise kalçasından bıçaklandı. Şüphelinin kavgadan kaçarken elinden yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

    Denizli de 8 aracın zarar gördüğü kaza sonrası kavga: 3 yaralı #2

    8 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

    Polis ekipleri meydana gelen kazada yaptığı incelemede 1 motosiklet ve 7 otomobil olmak üzere toplamda 8 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar otoparklara çekildi. Vatandaşlar kaçan sürücüden şikayetçi olmak üzere karakola gitti.

    Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    Denizli de 8 aracın zarar gördüğü kaza sonrası kavga: 3 yaralı #3

    Denizli de 8 aracın zarar gördüğü kaza sonrası kavga: 3 yaralı #4

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    Denizli de 8 aracın zarar gördüğü kaza sonrası kavga: 3 yaralı #10

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