Tezgahta tereyağı satan bir esnaf, lastiği patlayan arkadaşına yardım etmeye gittiği sırada 2 kadının hırsızlığıyla zarara uğradı. Esnafın tezgahındaki tereyağlarının çalınma anı kameraya yansıdı.

Denizli’de pazarlarda süt ürünleri satarak geçimini sağlayan Hüseyin Avcı'nın, bir arkadaşının lastiği patladı.

Arkadaşına yardım etmek üzere yanına giden ve burada bir süre oyalanan Avcı, geri geldiğinde tezgahında 2 kutu tereyağının eksik olduğunu fark etti.

Bunun üzerine esnaf arkadaşlarının şaka yaptığını düşünen Avcı, sonrasında diğer esnaf arkadaşının da sütünün çalındığı öğrenince etraftaki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

İKİ KADIN, KİMSE FARKETMEDİĞİ SIRADA HIRSIZLIK YAPTI

Tezgahını karşıdan gören bir dükkanın kameralarını inceleyen Avcı, iki kadının tezgahının önünde beklediğini gördü. Ardından iki kadından birisi, kimsenin fark etmediği sırada tereyağının birini alarak diğer arkadaşının yanına gitti. Bu esnada iki kadın gidecekleri zaman diğer tereyağını alarak olay yerinden uzaklaştı.

Denizli'de arkadaşına yardıma giden esnafın tezgahı soyuldu VİDEO











KAMERALARI İNCELEDİ

Çalınan ürünlerin parasında olmadığını ve profesyonel bir şekilde çaldıklarını ifade eden Avcı, “Lastiği patlayan bir arkadaşımız benden kriko istedi. Arabadan krikoya alarak arkadaşa verdim. Geldiğimde tereyağlarım yoktu. Tezgahımı açtığım eczanenin güvenlik kameralarına baktığımda iki kadının yağları götürdüğünü gördüm. Ben esnaf arkadaşların şaka yaptığını düşündüğüm için ilk olarak kimseye bir şey demedim. Sonra kimse getirmeyince arkadaşlara söylemeye başladım.





Kimse almadığını ve alan olduysa da görmediklerini söylediler. O kadar insanın yanında nasıl aldılar aklım almıyor. Güvenlik kameralarına baktığımızda 2 kadını gördük. Çantalarıyla önünü kapatarak almışlar. Benim yanımda Emine Teyze vardı. Onun da sütünü almışlar. Emine Teyze de bayağı şaşırdı. Bana ‘Hadi sen yoktun. Benim önümden nasıl aldılar’ dedi.





"İHTİYAÇLARI VARSA HELAL OLSUN"

Tereyağı bir paketi 50 TL. 2 paket almışlar. Ben parasında değilim. Birçok esnafımız var, hepimizin de ürünleri çalınıyor. Geçen bir arkadaşımızın zeytinyağı çalındı. Yine bizim zeytinyağımız annemin gözünün önünde çalındı. Bu kadar ustalıkla alıyorlar. Yani alanlara ne söyleyeyim ki helal olsun. İhtiyaçları varsa helal olsun.” dedi.