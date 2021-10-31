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    Denizli'de ayağı kayan kız, kamyonun altında kaldı

    Koştuğu sırada ayağı kayarak düşen 8 yaşındaki kızın ağır yaralandığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 31.10.2021 - 14:24
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    Denizli'de ayağı kayan kız, kamyonun altında kaldı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde yol kenarında bulunan kaldırımda koşarak giden 8 yaşındaki kız ayağının kayması sonucu yere düştü.

    O esnada yolda seyir halindeyken sağa dönen kamyon, düşen kızı fark etmeyerek üzerinden geçti.

    Kamyonet sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    KÜÇÜK KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen sağlık görevlileri bilinci kapalı olan kızı ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

    SÜRÜCÜ ARANIYOR

    Polis, kazayı fark etmeyerek kayıplara karışan kamyonet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

    Denizli de ayağı kayan kız, kamyonun altında kaldı #1

    Denizli de ayağı kayan kız, kamyonun altında kaldı #2

    Denizli de ayağı kayan kız, kamyonun altında kaldı #3

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