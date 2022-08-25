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- Denizli'de ayçiçeği tarlasında çalışan işçinin yüzüne bıçak saplandı
Denizli'de ayçiçeği tarlasında çalışan işçinin yüzüne bıçak saplandı
Tarlada çalıştığı esnada bir anlık dalgınlıkla elindeki bıçak yüzüne saplanan adam, acılar içinde uzun süre yardım bekledi. Arkadaşları tarafından fark edilen yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.
- 25.08.2022 - 16:48
Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Nurullah Akıncı, sabah saatlerinde ayçiçeği tarlasına gitti.
Tarlada çalışmaya başlayan Akıncı'nın elindeki bıçak, bir anlık dikkatsizlikle yüzüne saplandı.
Arkadaşları yardımına koştu
Acı içinde kıvranan adam, saatlerce bıçağın oynamaması için bıçağı eliyle tuttu.
Bir süre sonra Akıncı'nın yardımına tarladaki arkadaşları geldi.
Gözünün altına saplanan bıçak çıkarıldı
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk olarak şahsın gözünün altına saplanan bıçağı çıkardı.
İlk müdahalenin ardından yaralı adam hastaneye kaldırıldı.
Sağlık durumu iyi
Akıncı, saat süren başarılı operasyonla yüzüne saplanan bıçaktan kurtulurken, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi.