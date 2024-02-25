Denizli’de defineciler, tarihi eser bulma hayaliyle 30 metre kuyu kazdı

İHA
Denizli'nin Buldan ilçesi Çağış mevkiinde kaçak kazı yapan şahıslar olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Define avcılarını suçüstü yakalayan jandarma ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında da hayrete düştü.
30 metre kazdılar, yakalandılar
Define avcılarının tarihi eser bulma umuduyla 30 metre derinliğine sahip kuyu kazdıkları belirlendi.
Operasyon kapsamında kazı çalışmalarında kullanılan malzemelere jandarma ekipleri tarafından el konulurken, M.Ç, A.D, ve O.D, gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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