Denizli'de dinlenme tesisinin sahibi ile oğlunu darbettiler

Türk Metal Sendikası üyesi bir grup, mola için durdukları tesiste arkadaşlarının ayağının mazgala sıkışması üzerine tartıştıkları genç ile olaya müdahale etmek isteyen babasını dövdü.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) bağlı Türk Metal Sendikası üyesi işçi ve aileleri taşıyan 12 otobüs, bugün saat 02.30 sıralarında, mola vermek için Bozkurt Mahallesi'ndeki şarkıcı Volkan Konak'ın kuzeni olan Birol Konak'ın sahibi olduğu dinleme tesisine girerek mola verdi.

Otobüsten inen işçilerden biri tesis bahçesindeki mazgala ayağı sıkışınca hafif yaralandı.

TESİS SAHİBİ BABA-OĞLA DAYAK

Tesis çalışanları tarafından işçiye pansuman yapıldı. Bu duruma sinirlenen bir grup iddiaya göre, dinleme tesis sahibi Birol Konak'ın oğlu Burak Konak'a hakaret edip, saldırdı.

Oğlunun dövüldüğünü gören Birol Konak ve tesis çalışanları kavgayı ayırmak istedi. Burak Konak kaçarak canını kurtarmak isterken kalabalık, Konak’ı yere yatırıp tekmeledi. Kavgayı ayırmaya çalışan Birol Konak da aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralandı.

DARP RAPORU ALDILAR

Olayın ardından işçiler otobüslere binip, dinlenme tesisinden ayrıldı. Baba-oğul da gittikleri Çardak Devlet Hastanesi'nde darp raporu aldı.

SALDIRGANLAR TESPİT EDİLDİ

Tesis yetkililerinin şikayeti üzerine, jandarma saldırıya karışan sendika işçilerinin içinde bulunduğu otobüsü Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde durdurdu. Olayı karıştığı belirlenen işçilerden 4'ünün kimlik bilgileri alındı. Ardından işçiler yolculuklarına kaldıkları yerden devam etti.

"GÖZALTINA BİLE ALINMADILAR"

Tesis sahibi Birol Konak, haksız yere saldırıya uğradıklarını belirterek “Daha önce sendika temsilciler bizi arayıp, indirim istedi. Biz de yüzde 30 indirim uyguladık. Mola verdikleri sırada bir kişinin ayağının mazgala sıkışması sonucu tartışma çıktı. Çok sayıda sendika üyesi işçi tekme ve yumruklarla oğluma saldırdı. Biz hiçbir şey yapmadık. Yine de bize saldırdılar. Şikayetçi olduk ancak gözaltına bile alınmadan serbest bırakıldılar." dedi.

"'HESAP VERECEKSİNİZ' DİYEREK SALDIRDILAR"

Burak Konak ise "Ayağına mazgala sıkıştıran kişiye gerekli müdahaleyi yaptık. Ardından 'Bunun hesabını vereceksiniz' gibi laflarla üzerime yürüyüp, yumruk vurdular. Ben de kaçmak istedim. Beni tekrar yakalayıp, yere yatırarak tekme ve yumruklarla darbettiler. İnsanlık dışı muamele gördüm. Ellerini sallayarak gittiler." diye konuştu.

Türk Metal Sendikası yetkilileri ise konuyla ilgili daha sonra açıklama yapacaklarını söyledi.