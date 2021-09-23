Denizli'de doktora bıçaklı saldırı

Çalıştığı hastanenin önünde oturan Dr. Göktürk Kaçar'ı baldırından bıçaklayan şüpheli her yerde aranıyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde Özel Sağlık Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Göktürk Kaçar (47), bina önündeki bankta oturduğu sırada saldırıya uğradı.

SORU BAHANESİYLE YAKLAŞIP BIÇAKLADI

"Hocam bir şey sorabilir miyim" diyerek Dr. Kaçar’a yaklaşan şüpheli, elindeki bıçağı doktorun baldırına saplayarak kayıplara karıştı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Görev yaptığı hastanede tedavisi süren Dr. Göktürk Kaçar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüpheli ve olay anında yanında bulunan kişinin yakalanması için ise polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

KAMERAYA YAKALANDILAR

Kaçar'ı bıçakla yaralayan şüpheli ve yanında bulunan kişinin kaçma anı, bölgede bulunan bir eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan Kaçar’ın aracına da benzer bir saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Denizli'de doktora bıçak saplayıp kaçan şüpheli kamerada