Petrol
119.96
0.20%
Euro
17.8057
1.19%
Dolar
16.5888
1.06%
Altın
988.94
1.20%
Borsa
265
1.88%
Bitcoin
519.346
5.14%
BTXN Coin
12.12
-11.53%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Denizli’de ehliyet sınavına kopya düzeneği sokamadan yakalandılar

    Ehliyet sınavına giysilerine sakladıkları kopya düzeneği ile girmeye çalışan 2 şüpheli, gözetmenlerin dikkati neticesinde yakalandı.
    • 06.06.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 16:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli’de ehliyet sınavına kopya düzeneği sokamadan yakalandılar

    Denizli’de, ehliyet sınavına kurdukları kopya düzeneği ile girme planı 2 şüpheli, gözetmenlerin dikkati ile yakalandı.

    İHA’nın haberine göre; ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavda, gözetmenler şüpheli şahıslar hakkında ihbarda bulundu.

    Güvenlik güçleri, şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada giysiye saklı kopya düzeneği olduğunu tespit etti.

    Ele geçirilenler

    Şüphelilerin üzerinden 18 adet kablosuz ağ, kulaklık, aksesuar, 10 adet batarya, pil, 6 adet sim kart, 3 adet cep telefonu ve 2 adet kamera ele geçirildi.

    Yakalanan şüpheliler hakkında, “6114 Sayılı Ölçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna” muhalefet suçu çerçevesinde adli makamlarca işlem yapıldı.

    Denizli’de ehliyet sınavına kopya düzeneği sokamadan yakalandılar #1


    İlginizi Çekebilir

    PlayStation 5'in toplamda ne kadar sattığı açıklandı
    Teknoloji

    PlayStation 5'in toplamda ne kadar sattığı açıklandı

    PSG, Arda Güler'i istiyor
    Transfer dosyası

    PSG, Arda Güler'i istiyor

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Görüş Bildir