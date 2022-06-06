Denizli’de ehliyet sınavına kopya düzeneği sokamadan yakalandılar

Ehliyet sınavına giysilerine sakladıkları kopya düzeneği ile girmeye çalışan 2 şüpheli, gözetmenlerin dikkati neticesinde yakalandı.

Denizli’de, ehliyet sınavına kurdukları kopya düzeneği ile girme planı 2 şüpheli, gözetmenlerin dikkati ile yakalandı.

İHA’nın haberine göre; ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavda, gözetmenler şüpheli şahıslar hakkında ihbarda bulundu.

Güvenlik güçleri, şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada giysiye saklı kopya düzeneği olduğunu tespit etti.

Ele geçirilenler

Şüphelilerin üzerinden 18 adet kablosuz ağ, kulaklık, aksesuar, 10 adet batarya, pil, 6 adet sim kart, 3 adet cep telefonu ve 2 adet kamera ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında, “6114 Sayılı Ölçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna” muhalefet suçu çerçevesinde adli makamlarca işlem yapıldı.