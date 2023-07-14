Denizli'de ekiplerin adım adım takip ettiği baba oğul, 5 kilo kubar esrarı piyasaya süremeden yakalandı Denizli’nin Babadağ ilçesinde hasadı tamamlayan baba oğul, 5 kilo kubar esrarı piyasaya süremeden Jandarma KOM ekiplerine yakalandı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, suçla ilgilisi olmadığı sanılan babanın, esrarı satmaya giden oğluna yardım ettiğini belirledi.

İHA

Denizli'nin Babadağ ilçesine bağlı kırsal Mollaahmetler Mahallesi’nde alınan bir ihbarı değerlendiren Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı ekim ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen İbrahim K.’yi (33) takibe aldı.

Yeterli delil ve bilgiye ulaşılmasının ardından Babadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleriyle birlikte operasyon düzenlenen Jandarma KOM ekipleri, şüpheliyi aracın bagajına sakladığı uyuşturucu maddeyi satmaya giderken yolda yakaladı.

Jandarma gördükleri karşısında şaştı kaldı

Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüpheli İbrahim K.’nin aracı, ailesiyle birlikte yaşadığı ikameti ve 2 ayrı arazilerinde narkotik detektör köpekleri Manşet ve Artı’nın katılımıyla yapılan aramalarda, hasadı yapılarak satışa hazır hale getirilmiş 5 kilo 50 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ile 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Jandarma KOM ekipleri, gördükleri manzara karşısında şok oldu.

Baba, oğluna yasa dışı ekimde yardımcı oldu

İlk başta suçla bağlantısının olmadığı düşünülen 66 yaşındaki baba Özer K.’nin, aslında yasa dışı ekim faaliyetlerinde oğluna yardımcı olduğu, kamera kayıtlarının incelenmesiyle anlaşıldı.

Görüntülerde araziden kenevir hasadını yapan babanın, traktörüyle taşıdığı esrar dolu kovayı evinin deposuna getirdiği, daha sonra oğlu İbrahim K. ile birlikte depodan çıkardıkları kovayı otomobilin bagajına yerleştirdikleri ve İbrahim K.'nin uyuşturucu maddeyi satmaya götürdüğü anlar yer aldı.

Yakalandılar: Adliyeye sevk edildiler

Yüz binlerce lira değerindeki uyuşturucu maddeyi piyasa süremeden yakalanan şüphelilerden oğul İbrahim K., jandarmadaki sorgusunun tamamlanmasının ardından Sarayköy Adliyesine sevk edildi.

Rahatsızlığından dolayı hastaneye yatırılan baba Özer K.’nin ise tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.