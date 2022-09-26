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    Denizli'de gençlerin aşırı hız tutkusu can aldı: 2 ölü, 1 yaralı

    Gece gezintisine çıkan gençlerin eğlencesi faciayla sonlandı. Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobildeki 2 genç hayatını kaybederken 1'i ise ağır yaralandı. Haberi alan aileler fenalık geçirdi.
    • 26.09.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 10:13
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    Denizli'de gençlerin aşırı hız tutkusu can aldı: 2 ölü, 1 yaralı

    Aşırı hız can almaya devam ediyor...

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde 3 genç, otomobille yola çıktı.

    23 yaşındaki Tarık Sayar idaresindeki otomobil, seyir halinde ilerlediği sırada kontrolden çıktı.

    Takla atıp ters durdu

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç, yol kenarındaki araziye uçtu.

    Yaklaşık 100 metre takla atıp ters bir şekilde duran otomobil, çevredekiler tarafından görüldü.

    Denizli’de kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki araziye uçtu ViDEO

    Denizli de gençlerin aşırı hız tutkusu can aldı: 2 ölü, 1 yaralı #1

    İki genç olay yerinde hayatını kaybetti

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik gücü sevk edildi.

    Ekipler, sürücü Tarık Sayar ve 22 yaşındaki Tarık Durgut’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Öte yandan araçtaki Muhammed Furkan B.’nin ise ağır yaralı olduğu tespit edildi.

    Denizli de gençlerin aşırı hız tutkusu can aldı: 2 ölü, 1 yaralı #2

    Aile yakınları fenalık geçirdi

    Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma gerçekleştirirken, aile yakınları fenalık geçirdi.

    Alanda güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ekipleri, aile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

    Fenalık geçiren gençlerin yakınları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Denizli de gençlerin aşırı hız tutkusu can aldı: 2 ölü, 1 yaralı #3

    Yaralı gencin hayati tehlikesi sürüyor

    Yapılan çalışmalar sonucu araçtan çıkartılan 2 gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Hurda yığınına dönen otomobil parçaları ise toplanarak otoparka götürüldü.

    İHA'nın aktarımına göre; kazada ağır yaralanan Muhammed Furkan B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Denizli de gençlerin aşırı hız tutkusu can aldı: 2 ölü, 1 yaralı #4

    Denizli de gençlerin aşırı hız tutkusu can aldı: 2 ölü, 1 yaralı #5


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