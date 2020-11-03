Denizli'de hırsızlık yapan çift yakalandı

Denizli’de bir işyerinde 25 bin TL değerinde yüksek gerilim hattına ait demir malzemeleri çalan 2 hırsız, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayında 25 bin TL değerinde yüksek gerilim hattına ait demir malzemeler çalındı.

İhbar üzerine Sarayköy ilçe Jandarma Komutanlığı ve jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından soruşturma başlatıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

Olay ile ilgili 36 kamera 63 saat izlendikten sonra olayda kullanılan araç plakasını tespit eden JASAT ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etmesinin ardından fiziki takibe aldı.

Jandarma ve JASAT ekipleri tarafından “Demir Yumruk” adı verilen operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde, olayda kullandıkları araç ile 2 şüpheli sanayi bölgesinde yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından karı koca olduğu belirlenen 2 şüpheli Sarayköy’de çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin karı koca olduğu tespit edilirken, 30 yaşındaki İhsan T’nin hırsızlık olayından arandığı, 69 suç kaydının olduğu ve eşi 26 yaşındaki Seher T’nin ise 3 farklı suçtan aranırken 22 suç kaydının olduğu tespit edildi.

2017 ve 2018 yıllarında yakalanan ve kendilerine “Gece yarasaları” ismini veren çeteye de üye oldukları öğrenildi. Karı koca olan şüpheliler 4’üncü defa JASAT tarafından yakalandıkları belirtildi.





