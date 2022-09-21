Akşam saatlerinde mutfak penceresinden dükkana giren şahıs malzemeleri poşete doldururken bir yandan da eline aldığı bezle dokunduğu yerleri temizledi. Ekipler yaptığı çalışmada hiçbir ize rastlamadı.

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık pes dedirtti...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan kadın kuaförüne hırsız dadandı.

Benzerine daha önce rastlanılmayan şahıs, öncesinde yakalanmamak için yüzünü boyayıp, kazağının kol kısmından kestiği parçayı maske yaptı.

Bu şekilde pencereden içeri giren şahıs, mutfaktan eline aldığı bezle ilk başta dokunduğu pencereyi defalarca temizledi.

Parmak izi bırakmamak için canla başla mücadele etti

Ardından makyaj malzemelerine odaklanarak poşetle her yeri didik didik etti.

Etrafı silerek parmak izi bırakmamak için canla başla mücadele eden şahıs, yaklaşık 2 saatin ardından malzemelerle birlikte kapıdan çıktı.

Sabah saatlerinde dükkana giriş yapan çalışanlar, karşılaştığı manzara sonrası şoka uğradı.

Denizli'de kadın kuaförünü soyan hırsız ardında iz bırakmadı VİDEO



Hiçbir ize rastlanmadı

İhbar üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, izlediği güvenlik kamera kayıtları sonrası hırsızın profesyonelce çalıştığını gördü.

İHA'nın aktarımına göre; bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekipleri, yaptığı çalışmada hiçbir ize rastlamadı.

"Gerçekten profesyonel bir hırsız"

Hırsızın çok iyi temizlik yaptığını söyleyen Duygu Şimşek, “Hırsız mutfak penceremizden giriyor ve kapıdan çıkıyor. 2 saat falan içeride kalıyor. Bunun içinde de makyaj malzemelerimizi, bilgisayarımızı alıyor. Burada olan televizyon var ama onu almıyor. Bunu nasıl tarif edeyim bize yapılan bir kumpas gibi öyle bir şey, komik bir durum. Çıkarken silmiş iz bile bırakmamış, hiçbir iz yok. Makyaj malzemeleri, saç spreyleri, deodorant gibi satacağımız her şeyi çalmış. Milletin saçını almış geri bırakmış yani garip bir durum. Sağ kolundaki kıyafeti yarıya kadar kesmiş ve oradaki parçayı kafasına göre gözlerini görecek şekilde maske yapmış, alttan çenesi belli oluyordu. Bizim kamerada çok belli olmuyordu ama diğer kolunda dövme var. Gerçekten profesyonel bir hırsız. Çıkarken etrafı güzelce siliyor ve bizim temizlik yapmamıza bile gerek kalmamış.” dedi.