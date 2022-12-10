Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.531
-0.07%
BTXN Coin
5.00
-1.76%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Denizli'de kalabalık anonsla uzaklaştı

    Bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşatırken yangını izlemeye gelen kalabalık asons yapılarak uzaklaştırıldı.
    • 10.12.2022 - 09:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de kalabalık anonsla uzaklaştı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir binanın bodrum katındaki müştemilat bölümünde, kullanılmayan eşyalarda yangın çıktı.

    Kısa süre sonra dumanların yükselmesiyle durumu fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.

    Vatandaşlar dışarı çıktı

    Siren ve bağrış sesleri üzerine alevlerin büyüme ihtimaline karşın binadaki vatandaş kendisini dışarı attı.

    Çevredeki vatandaşların eşlikedip izlemesiyle beraber alanda yoğunluk oluştu.

    Denizli de kalabalık anonsla uzaklaştı #1

    Kalabalık anonsla dağıtıldı

    Ekiler biryandan alevlere müdahale ederken, bir yandan ise vatandaşları dağıtmak için çaba sarf etti.

    Yapılan anonslarla beraber kalabalık dağıtıldı.

    Alevlerde ekipler tarafından kısa süre sonra söndürüldü.

    "Malzemeler yanmış hepsi bu"

    DHA'nın haberine göre, yakınları olduğu için koşarak geldiğini söyleyen Abdullah Halamit, "Yangın çıkmış, itfaiyenin sesini duyar duymaz buraya geldik. Burada birçok kişi akraba, benim kız burada ve ben karşısında oturuyorum, koşarak geldim. Kazan dairesinin de malzemeler yanmış, hepsi bu." dedi.

    Denizli de kalabalık anonsla uzaklaştı #2

    Denizli de kalabalık anonsla uzaklaştı #3

    Denizli de kalabalık anonsla uzaklaştı #4


    Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist öldürüldü
    Gündem

    Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Kartal'da yanan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü
    3. Sayfa

    Kartal'da yanan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü

    Görüş Bildir