Denizli'de kalabalık anonsla uzaklaştı

Bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşatırken yangını izlemeye gelen kalabalık asons yapılarak uzaklaştırıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir binanın bodrum katındaki müştemilat bölümünde, kullanılmayan eşyalarda yangın çıktı.

Kısa süre sonra dumanların yükselmesiyle durumu fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.

Vatandaşlar dışarı çıktı

Siren ve bağrış sesleri üzerine alevlerin büyüme ihtimaline karşın binadaki vatandaş kendisini dışarı attı.

Çevredeki vatandaşların eşlikedip izlemesiyle beraber alanda yoğunluk oluştu.

Kalabalık anonsla dağıtıldı

Ekiler biryandan alevlere müdahale ederken, bir yandan ise vatandaşları dağıtmak için çaba sarf etti.

Yapılan anonslarla beraber kalabalık dağıtıldı.

Alevlerde ekipler tarafından kısa süre sonra söndürüldü.

"Malzemeler yanmış hepsi bu"

DHA'nın haberine göre, yakınları olduğu için koşarak geldiğini söyleyen Abdullah Halamit, "Yangın çıkmış, itfaiyenin sesini duyar duymaz buraya geldik. Burada birçok kişi akraba, benim kız burada ve ben karşısında oturuyorum, koşarak geldim. Kazan dairesinin de malzemeler yanmış, hepsi bu." dedi.