Telafi kursuna gittiğini söyleyerek evlerinden çıkan Suriye uyruklu 14 yaşındaki Reyhan Hachüseyin'den, 22 gündür haber alınamıyor.

Suriye'nin Halep kentinde 7 yıl önce evleri bombalanınca Suriyeli bir aile, Türkiye’ye sığındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne yerleşen 42 yaşındaki Cemal ve 37 yaşındaki Ülfet Hachüseyin çiftinin 2 çocuğundan Reyhan, 2 Ağustos günü kursa gideceğini söyleyerek evden çıktı.

Geri dönmeyen Reyhan’a ulaşamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

REYHAN, 22 GÜNDÜR ARANIYOR

Bunun üzerine polis ekipleri, Reyhan Hachüseyin’i bulmak için çalışma başlattı.

Kızıyla aralarında hiçbir sorun olmadığını belirten Cemal Hachüseyin, "Evden çıktığı zamandan bu yana kızımdan haber alamadık. 22 gündür kayıp, kendimiz de aramalar yaptık ama bir sonuç çıkmadı. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Bir an önce bulunursa çok mutlu olacağız." dedi.

Denizli'de kaybolan Suriyeli Reyhan 22 gündür bulunamadı ViDEO

"ŞİMDİ DE ABLAM KAYBOLDU"

Çiftin oğlu 12 yaşındaki Ahmet Hachüseyin ise, "Ablamdan 22 gündür haber alamıyoruz. Suriye'de evimiz bombalandı. 2 amcam ve çok sayıda yakınımız öldü. Biz de Türkiye'ye geldik. Şimdi de ablam kayboldu. Annem her gece ağlıyor." diye konuştu.









