Denizli'de kızını rahatsız eden eski damadını tüfekle vurdu

Kızına rahatsızlık veren Nuri A.’yı tüfekle ağır yaralayan eski kayınpeder gözaltına alındı.

Denizli'de 4 yıl önce Nuri A.’dan geçimsizlik nedeniyle boşandığı öğrenilen 3 çocuk annesi Nazlı Ö., Çameli ilçesine bağlı Kalınkoz Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evine taşındı.

Nazlı Ö., eski eşi Nuri A. tarafından mahkeme ve aile konularıyla ilgili sürekli rahatsız edildiğini iddia etti.

TÜFEKLE VURULDU

Nazlı Ö. ile konuşmak isteyen Nuri A., baba Ayhan Ö. ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada baba Ayhan Ö. evden aldığı tüfek ile Nuri A.’yı vurdu. Çevredeki vatandaşlar olay yerine geldiğinde Nuri A.’yı yaralı halde yerde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından Nuri A.’yı ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumunun ağırlaştığı öğrenilen Nuri A’nın tedavisi devam etmek üzere Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

ESKİ KAYINPEDERE GÖZALTI

Bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından baba Ayhan Ö.’yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.