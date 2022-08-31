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    Denizli'de köpek, görevi başındaki polisi ısırdı

    Merkezefendi ilçesinde dur ihtarına uymayan bir sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın aracında bulunan Dogo Argentino cinsi köpeği polisi ısırdı.
    • 31.08.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 16:40
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    Denizli'de köpek, görevi başındaki polisi ısırdı

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri aracı durdurmak istedi.

    Aracı kullanan şüpheli, ekiplerin "dur" ikazını duymazdan gelerek,  İkinci Ticari Yol'a kaçtı.

    Araç yol üzerinde durduruldu. Trafik polisi Selim Öztürk, sürücüden ehliyetini istedi.

    Köpeğini polise saldırttı

    Alkollü sürücünün, aracında bulunan ve yasaklı ırk olarak belirlenen "Dogo Argentino" cinsi köpek, Öztürk'e saldırdı.

    Polisin sağlık durumu iyi

    Çevrede bulunan vatandaşın, müdahalesiyle kurtarılan polis memuru, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

    Köpeğin ısırdığı sağ kolundan yaralanan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Denizli de köpek, görevi başındaki polisi ısırdı #1

    6. kez alkollü araç sürerken yakalandı

    İHA'nın haberine göre; Görevli polise mukavemet suçundan gözaltına alınan ve 2.86 promil alkollü olduğu belirlenen A.T'nin (41), alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine 5 kez el konduğu, olay sırasında da ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

    Sürücünün 6. kez alkollü araç sürerken yakalanması nedeniyle ehliyetine el koyma süresi 2034 yılına uzatıldı.

    Denizli de köpek, görevi başındaki polisi ısırdı #2

    Denizli de köpek, görevi başındaki polisi ısırdı #3


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