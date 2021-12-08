5 öğrenci, cadde ortasında yere yatırdıkları 14 yaşındaki E.Y.’ye tekme tokat saldırdı. O anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Denzli’de, Lise Caddesi'ndeki Denizli Lisesi önünde öğrenciler arasından kavga çıktı. 5 öğrenci, cadde ortasında yere yatırdıkları 14 yaşındaki Y.K.'ye tekme ve yumruklarla saldırdı.

Saldırı anı, trafik ışıklarında bekleyen otomobildeki kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, yardıma koşan bir kadının Y.K.'yi kurtarmaya çalıştığı görüldü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Dövülen lise öğrencisi Y.K., çağırılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen Y.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Denizli’de, liselilerin cadde ortasındaki tekme tokat kavgası kamerada ViDEO

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Polis ekipleri, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Diğer 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.