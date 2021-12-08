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    Denizli’de, liselilerin cadde ortasındaki tekme tokat kavgası kamerada

    5 öğrenci, cadde ortasında yere yatırdıkları 14 yaşındaki E.Y.’ye tekme tokat saldırdı. O anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 08.12.2021 - 15:57
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 16:20
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    Denizli’de, liselilerin cadde ortasındaki tekme tokat kavgası kamerada

    Denzli’de, Lise Caddesi'ndeki Denizli Lisesi önünde öğrenciler arasından kavga çıktı. 5 öğrenci, cadde ortasında yere yatırdıkları 14 yaşındaki Y.K.'ye tekme ve yumruklarla saldırdı.

    Saldırı anı, trafik ışıklarında bekleyen otomobildeki kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, yardıma koşan bir kadının Y.K.'yi kurtarmaya çalıştığı görüldü.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Dövülen lise öğrencisi Y.K., çağırılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen Y.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Denizli’de, liselilerin cadde ortasındaki tekme tokat kavgası kamerada ViDEO

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Polis ekipleri, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Diğer 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

    Denizli’de, liselilerin cadde ortasındaki tekme tokat kavgası kamerada #1

    Denizli’de, liselilerin cadde ortasındaki tekme tokat kavgası kamerada #2

    Denizli’de, liselilerin cadde ortasındaki tekme tokat kavgası kamerada #3

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