Denizli’de madde bağımlısı genç, otomobili ateşe verdi

Madde bağımlısı gencin yaktığı otomobilden sıçrayan alevler, midibüste de hasara yol açtı. Gencin, elindeki maddeyi kullanmaya devam ederken yardım çağrısında bulunması dikkat çekti.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi’ndeki hurda bir araçta yaşayan madde bağımlısı Ümit Uğur K., görgü şahitlerinin iddialarına göre park halindeki 20 YN 016 plakalı otomobili yaktı.

Daha sonra büyüyen alevler 20 ADP 561 plakalı servis midibüsüne de sıçradı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Saniye saniye kaydedilen o anlarda madde bağımlısı genç, araçların yandığını belirterek yardım çığlıkları attı.

Ara ara patlamaların olması korku dolu anlara neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli’de madde bağımlısı gencin yaktığı araçlar VİDEO

ARAÇLAR YANARKEN, MADDE KULLANMAYA DEVAM ETTİ

Yanan araçların yanına kadar yaklaşan Ümit Uğur K., vatandaşların uyarılarına aldırış etmeden park halindeki servis midibüsünün tamponunu tutarak alevlerden kurtarmak istemesi dikkatlerden kaçmadı.

O anlarda Ümit Uğur K., “110’nu arayın araba yanıyor. Dolmuşçu senin araban yanıyor. Araca sıçrıyor, araca sıçrıyor. Gelin, gelin, gelin” diyerek çevreden yardım istedi.

Çevreye yardım çığlıkları attığı sırada ise madde kullanmaya devam etmesi ise bu kadarı da pes dedirtti.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından madde bağımlısı genç gözaltına alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri araç üzerinde incelemelerde bulundu.

Gencin, geçtiğimiz hafta ise bir minibüsü ateşe vererek kullanılamaz hale getirdiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.