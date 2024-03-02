Dolandırıcılara geçit yok...
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü dolandırıcı şebekesine yönelik 'Güvence Operasyonu' düzenledi.
Ürünleri göndermediler
Yurt genelinde internet ve sosyal medya hesapları üzerinden konteyner, ahşap ev, römork, araç ve buna benzer ilanlar veren şebeke, kendilerine ulaşan mağdurlardan ilanda bulunan ürünün fiyatının tamamını veya yarısını aldı.
Sahte video ve fotoğraf gönderdiler
Kalan tutarı ise ürünün tesliminin sağlanmasıyla ödenmesi konusunda anlaşma sağlayan şebeke ürününün nakliye aracına yüklendiği veya kargoya verildiği yönünde mağdurlara sahte video, fotoğraf ve fatura gönderdi.
Soruşturma başlatıldı
Mağdurların ihbarları üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlattı.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde suç işlemek için örgüt kurma, kurulan örgüte üye olmak ve bilişim sistemlerini araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından şebekeye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi.
21 kişi gözaltına alındı
Gözaltına alınan 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
17'si tutuklandı
Mahkemeye çıkarılan 21 şüpheliden 17’si tutuklanırken, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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