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Denizli'de mağdurları sahte video ve faturalarla oyalayan şebekeye operasyon: 21 gözaltı

Denizli'de mağdurları sahte video ve faturalarla oyalayan şebekeye operasyon: 21 gözaltı Konteyner, ahşap ev ve römork gibi ürünlerin ilanlarını arayan vatandaşlardan bir miktar para alan ve sahte fatura ve videolar ile ürünün gönderdiğini söyleyerek oyalayan dolandırıcılara düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı.