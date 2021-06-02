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- Denizli'de taksiyle otomobil çarpıştı
Denizli'de taksiyle otomobil çarpıştı
U dönüşü yaptığı sırada otomobille çarpışan taksi, zincirleme kazaya sebep oldu. Kaza sonucu 4 araçta hasar oluştu.
- İHA
- 02.06.2021 - 14:45
- Güncelleme : 02.06.2021 - 15:24
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Caddesi'nde U dönüşü yapmak isteyen 20 T 0431 plakalı taksi sürücüsü R.A., 20 ARD 49 plakalı otomobil sürücüsü T.Y. ile çarpıştı.
Kazanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden T.Y., park halinde bulunan 2 otomobile çarptı.
YARALANMA YA DA CAN KAYBI YAŞANMADI
4 otomobilde maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye trafik ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi her 2 sürücünün de sağlık durumunu kontrol etti. Kazada ölen veya yaralanan olmazken sürücülerin polis ekipleri tarafından ifadeleri alındı.
Denizli'de taksiyle otomobil çarpıştı ViDEO