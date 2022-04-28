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    Denizli’de tesisatçının katili 15 ay sonra yakalandı

    İş dönüşü evinin önünde pusu kurularak öldürülen tesisatçının katili, husumetli olduğu komşusu çıktı. Cinayet, 15 ay sonra özel ekip sayesinde çözülebildi.
    • 28.04.2022 - 13:45
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    Denizli’de tesisatçının katili 15 ay sonra yakalandı

    Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki işinden Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evine dönen doğalgaz tesisatçısı Burak Durna (27), aynı dakikalarda işten dönen eşi Seher Durna tarafından kapının önünde kanlar içerisinde bulundu.

    Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Burak Durna, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

    Pusuya düşürülerek öldürüldü

    İlk başta intihar olduğu düşünülen olayın ardından detaylı inceleme yapan polis ekipleri, Burak Durna’nın pusuya düşürülerek öldürüldüğünü belirledi.

    Yan binanın 1. katında bulunan boş daireye kapısını kırarak giren şüphelinin rastgele ateş açtığı, zile basıp kapının açılmasını bekleyen Durna’nın ensesi ve omzuna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği tespit edildi.

    Pusunun kurulduğu daireye hırsız girmiş süsü veren şüpheli, olayın ardından kayıplara karıştı.

    Denizli’de tesisatçının katili 15 ay sonra yakalandı #1

    Özel ekip çözdü

    Olaydan önceki 4 ayda 7 kez aracının lastikleri kesilen ancak husumetli olduğu kişilerden şikayetçi olmayan Burak Durna’nın katili geçen 15 ayda bir türlü yakalanamadı.

    Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için yapılan çalışmalardan bir sonuç alınamayınca, konuya bakması için özel bir ekip kuruldu.

    Denizli’de tesisatçının katili 15 ay sonra yakalandı #2

    Katil yan komşu çıktı

    Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekip, ailenin akrabaları ve komşularını detaylı olarak sorguladı.

    Failin Durna’nın yan komşusu olan ve daha önceden aralarında husumet olduğu tespit edilen Recep H. olduğu tespit edildi.

    Denizli’de tesisatçının katili 15 ay sonra yakalandı #3

    Suçlamaları kabul etmedi, tutuklandı

    Önceki gün düzenlenen eş zamanlı baskında cinayet şüphelisi ile ona yardım ettikleri ileri sürülen H.A. ve M. A. isimli arkadaşları gözaltına alındı.

    Aralarında bulunan husumet nedeniyle pusu kurarak Burak Durna’yı öldürdüğü öne sürülen Recep H., sorgusunda suçlamaları kabul etmedi.

    Adliye sevk edilen şüphelilerden Recep H. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldı.

    Denizli’de tesisatçının katili 15 ay sonra yakalandı #4

    Faili meçhul cinayet kalmadı

    Burak Durna’nın katilinin 15 ay sonra yakalanmasının ardından 2021 yılında polis sorumluluk bölgesinde işlenen bin 468 cinayet içerisinde faili meçhul ‘kasten öldürme’ olayı kalmadı.

    Denizli’de tesisatçının katili 15 ay sonra yakalandı #5

    Denizli’de tesisatçının katili 15 ay sonra yakalandı #6


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