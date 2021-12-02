Denizli'de uyuşturucudan 12 yıl ceza aldı: Ne oldu böyle, şok oldum ben

Denizli'de uyuşturucudan 12 yıl ceza aldı: Ne oldu böyle, şok oldum ben

Yakalanmasının ardından uyuşturucu ticaretinden 12 yıl hapis cezası alan şahıs, kendine kızdı. Gencin 'Ne oldu böyle, şok oldum ben, ben kendim geldim' sözleriyle sitem ettiği anlar kameraya yansıdı.

Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak titiz çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında hakkında “Uyuşturucu madde imal ve ticareti” ile “Hırsızlık” suçlarından kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan 23 yaşındaki Sabri G.’nin, bir sürelik kaçışının ardından yeniden Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’ndeki adresine geldiği belirlendi.

23 YAŞINDAKİ ŞAHIS YAKALANDI

Sabri G., JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sakladığı adrese gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.





TUTUKLANINCA EN ÇOK KENDİNE KIZDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri döndüğü gün yakalanıp cezaevine gönderilen Sabri G., tutuklama kararının ardından en çok kendisine kızdı. Adliyeden çıkarken halen kararın şokunu yaşayan Sabri G’nin, "Ne olduğunu bilmiyorum ben. Ne oldu böyle. Şok oldum ben. Şaşırdım ben. Ben kendim geldim, kendi ayaklarımla geldim." şeklindeki serzenişleri, çevredekilerin gülümsemesine neden oldu.

Denizli'de uyuşturucudan 12 yıl ceza aldı: Ne oldu böyle, şok oldum ben VİDEO







BİR BAŞKA ŞAHIS DAHA TUTUKLANDI

JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise hakkında “Uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Süleyman G.’de (40) tutuklanarak cezaevine gönderildi.



