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    Denizli'de uzman doktoru öldüren şahıs tutuklandı

    Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal’ı silahla öldüren uzman çavuş Musa Aktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderidi.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 08:49
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    Denizli'de uzman doktoru öldüren şahıs tutuklandı

    Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden bir süre Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atandıktan sonra Denizli il merkezinde kendi muayenehanesini açan 63 yaşındaki Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, askerlik şubesi önünde darbettiği ve  hobi olarak beslediği atların bir dönem bakıcılığını da yapan uzman çavuş Musa Aktaş (28) tarafından silahla öldürülmüştü.

    Verdiği 15 bin lirayı geri istedi

    Dr. Ünsal'ın hobi olarak beslediği atlarına bir süre önce bakıcılık yapan Musa Aktaş’ın, Ünsal’dan 15 bin TL borç para aldığı, doktorun bu parayı geri talep etmesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandığı ortaya çıktı.

    Silahla öldürdü

    Birkaç gün önce Ünsal’ın evinde görüşen taraflar arasında husumet başladığı, Musa Aktaş’ın bugün konuşmak için Dr. Ünsal'ın Acıpayam’da at yetiştirdiği bahçe evine geldiği, ikili arasında çıkan tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüştüğü ifade edildi.

    Uzman çavuş tutuklandı

    Dr. Naim Ünsal’ın hayatını kaybettiği cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan uzman çavuş Aktaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aktaş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Denizli de uzman doktoru öldüren şahıs tutuklandı #1

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