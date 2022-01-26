Denizli'de yaban keçilerini vuran şahıslara idari para cezası

Sandıras Dağları'nda 4 yaban keçisi vurulduğu ihbarıyla ekipler harekete geçti. Tespit edilen 6 şahsa, yaban keçisi avlamaktan idari para cezası kesildi.

Denizli'nin Sandıras Dağları'nda yaban keçisi vurulduğu ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri harekete geçti.

Gönderilen video ve fotoğraflarda yaban keçisini vuran şahısları tespit eden ekipler, Ula Jandarma Komutanlığı ile irtibat kurularak şahıslara ulaştı.

6 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği M.K, A.K, C.K, İ.K, G.K, H.D adlı kişilere, ekipler 4 adet yaban keçisi avlamaktan idari para cezası ve cezai işlem uyguladı.