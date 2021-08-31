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- Denizli’de zincirleme kaza: 20 yaralı
Denizli’de zincirleme kaza: 20 yaralı
- İHA
- 31.08.2021 - 11:34
Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Seda D. idaresindeki hafif ticari araç, ani fren yaptı.
Seda D.’nin arkasında bulunan iki otomobil ve İ.D. idaresindeki işçi taşıyan midibüsü birbirine çarptı.
4 aracın çarpışmasıyla meydana gelen zincirleme kazada, midibüste bulunan işçiler kendilerini dışarı attı. Yaralı kazazedelerin yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 20 yaralıdan bazıları ayakta tedavi edilirken, bazıları sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği alanda geniş güvenlik önlemleri aldı.
Araçların çekici ile kaldırılmasının ardından, trafik normale döndü. Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli’de zincirleme kaza: 20 yaralı VİDEO