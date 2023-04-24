Didim'de uyuşturucu satıcılarına darbe Uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda, yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.

İHA

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele son sürat devam ediyor.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Narkotik ekipleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekleyerek uyuşturucu satıcılarına darbe vurdu.

Ele geçirilenler

Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda; 0,62 gram metamfetamin, 0,22 gram kubar esrar, 5 adet hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda çerçevesinde yakalanan M.N.K., S.M., A.Y., H.S., B.B. ve H.G. isimli şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

2 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.N.K. ve S.M. isimli şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.Y., H.S., B.B. ile H.G. isimli şahıslar ise serbest bırakıldı.